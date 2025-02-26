Росгвардейцы Подмосковья помогли экстренным службам в ликвидации пожара

Экипажу группы задержания поступило сообщение о возгорании одного из частных домов, расположенном на территории СНТ «Механизатор» Орехово-Зуевского городского округа. По предварительной информации внутри помещения могла находится собственница.

Стражи порядка незамедлительно прибыли на место происшествия и предприняли все необходимые меры к оказанию помощи сотрудникам экстренных служб. Росгвардейцы оцепили прилегающую территорию, обеспечив безопасность граждан и соседних строений.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки специалистами пожарной службы. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.