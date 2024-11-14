Росгвардейцы Подмосковья оказали помощь женщине, пострадавшей в ДТП
Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области оказали помощь пенсионерке, пострадавшей в результате наезда транспортного средства, сообщает пресс-служба управления.
На маршруте патрулирования сержанты полиции Руслан Богатырев и Дмитрий Валуев увидели пожилую женщину, лежащую на проезжей части. Женщина-водитель транспортного средства, допустившая ДТП, находилась рядом и пояснила, что не справилась с управлением автомобиля.
Правоохранители незамедлительно предприняли все необходимые меры к обеспечению безопасности пострадавшей, сообщили о произошедшем в экстренные службы. Они следили за самочувствием потерпевшей до приезда врачей. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.