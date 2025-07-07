сегодня в 15:10

Рой пчел искусал 24 человек рядом с отелем во Франции, 3 из них в реанимации

Рой пчел атаковал людей в департаменте Канталь в центральной Франции. 24 людей покусали, троих врачи увезли в реанимацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телеканала BFMTV.

Инцидент произошел в Орийаке. Сотни пчел одновременно нападали на людей на протяжении нескольких минут.

У одного человека остановилось сердце. Однако врачам удалось его спасти.

Ульи находились на террасе гостиницы на одной из улиц. После случившегося глава города допустил введение запрета на размещение улев в центре населенного пункта.

Ранее в Казани в Республике Татарстан на балконе рой пчел построил улей с медом. Они проникли в помещение через щель.