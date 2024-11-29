Рогов: 3 тыс жителей Запорожской области остались без света из-за удара ВСУ

3 тыс. жителей города Пологи в Запорожской области остались без света. Это произошло из-за обстрела Украиной трансформаторов, сообщает в Telegram-канале председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Ремонтные бригады ожидают стабилизации обстановки. Когда это произойдет, сотрудники начнут восстанавливать электроснабжение.

При этом жителям Запорожской области нужно проявлять осторожность и бдительность. Есть риск того, что удар нанесут еще раз.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы сделали тайник в пригороде Энергодара. В нем были беспилотник и взрывчатка.