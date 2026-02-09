Родные уверены в убийстве: главе СК доложат о гибели мужчины в Подмосковье

Ранее в эфире программы на федеральном телеканале обсудили обстоятельства смерти мужчины в Электростали. Он умер в октябре 2025 года. Родственники сомневаются в официальной версии силовиков. Они считают, что тело мужчины подбросили и инсценировали суицид. Семья настаивает на эксгумации, а также проведении дополнительных экспертиз.

Следователи по данному факту расследуют уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования дела и по доводам ТВ-сюжета. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

