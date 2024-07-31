«Рязанский подрывник» признался в еще одном преступлении

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Взорвавший железную дорогу под Рязанью признался в атаке на аэродром

Взорвавший железную дорогу под Рязанью Руслан Сидики признался в атаке беспилотниками на военный аэродром Дягилево, пишет ТАСС .

«Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров. Он… раскаялся в содеянном», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Уточняется, что злоумышленник при изготовлении дронов использовал переданные ему военной разведкой Украины чертежи.

Гражданин России и Италии Сидики обвиняется в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. В результате теракта с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

Военный аэродром Дягилево находится в Рязанской области. На него была организована воздушная атака 27 июля 2024 года. Тогда ПВО сбила все беспилотники ВСУ.