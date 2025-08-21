Резня произошла в букмекерской конторе на севере Санкт-Петербурга

Охранник напал с ножом на посетителей букмекерской конторы в Санкт-Петербурге

На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга были ранены трое посетителей букмекерской конторы, сообщает «Фонтанка.ру» .

Инцидент произошел прошлой ночью. Предварительно, трое азартных мужчин сильно выпили и стали себя вести неадекватно. В результате 60-летний охранник схватил нож и стал наносить пьяным посетителям удары.

От его действий пострадали двое жителей Тюменской области и приезжий из Белоруссии. Раненых доставили в разные больницы Петербурга в состоянии средней степени тяжести. У кого-то диагностировали рану живота, у кого-то — щеки и шеи.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. Ранее у охранника были проблемы с законом — он не платил алименты и незаконно пересекал границу РФ.