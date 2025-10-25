Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа

На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи введен режим локальной ЧС, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Этой ночью в Сочи в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева погиб один человек, трое пострадали. Взрывная волна разрушила часть этажа.

«Провел выездное совещание оперативного штаба на улице Тимирязева. Сейчас в доме, пострадавшем от хлопка газа и огня, завершаются поквартирные обходы», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас важно обеспечить жителям пострадавших квартир временное жилье. В городе после ЧП подготовлены пункты временного размещения и транспорт. В них расселили 28 человек, в том числе семь детей.

Как уточнил мэр Сочи, проверка выявила, что право собственности на квартиры жители получили в 2012 году по решению суда.

По словам главы города, на данный момент нужно оказать людям всю необходимую помощь, а затем определить состояние здания. После проверки будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации.

