Рэпер из Якутии утонул в Подмосковье, пытаясь спасти девушку

Никифоров отдыхал на берегу в районе Химок вместе со знакомой. Молодые люди загорали и купались. Внезапно девушка начала тонуть. Музыкант бросился ее вытаскивать, тогда они вместе оказались на глубине. Выплыть удалось только девушке.

Мама рэпера отметила, что ее сын в тот день был трезв. У него в воде свело ногу судорогой, поэтому молодой человек не смог сам выплыть, а помочь ему никто не мог.

Сейчас родственники погибшего пытаются перевезти его тело в Якутию.

Ian Hopeless был известен в хип-хоп-тусовке. Он писал музыку и планировал выпустить новый альбом.