Рэпер из Якутии утонул в Подмосковье, пытаясь спасти девушку
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25-летний якутский рэпер Ian Hopeless (Айаан Никифоров) утонул в Клязьме в Подмосковье, пытаясь спасти девушку, сообщает SHOT.
Никифоров отдыхал на берегу в районе Химок вместе со знакомой. Молодые люди загорали и купались. Внезапно девушка начала тонуть. Музыкант бросился ее вытаскивать, тогда они вместе оказались на глубине. Выплыть удалось только девушке.
Мама рэпера отметила, что ее сын в тот день был трезв. У него в воде свело ногу судорогой, поэтому молодой человек не смог сам выплыть, а помочь ему никто не мог.
Сейчас родственники погибшего пытаются перевезти его тело в Якутию.
Ian Hopeless был известен в хип-хоп-тусовке. Он писал музыку и планировал выпустить новый альбом.