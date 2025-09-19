Рекордный ливень затопил Выборг. Город остался без света

сегодня в 09:55

Выборг оказался под водой и без света из-за ночной грозы и ливня

Тысячи жителей Выборга остались без электричества, а улицы оказались под водой из-за ночной грозы, сообщает 78.ru .

Всего в городе вылилось 33 мм осадков, что составляет 49% от сентябрьской нормы. Ночью шли сильные ливни и сверкали молнии.

В итоге больше всего затоплены набережная 40-летия ВЛКСМ, перекресток Суворова и Московский проспект. Автомобили стоят в воде по лобовое стекло. Также затопило торговый центр.

Как поделились очевидцы, вокзал в Выборге буквально превратился в остров.

Этот ливень обновил суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Предыдущий был в 2007 году (30 мм). К вечеру в копилку может еще добавиться осадков, ожидаются дожди на северо-западе Ленинградской области.

В Леноблводоканале подчеркнули, что выборгские ливневки работают на пределе возможностей. Аварийные бригады следят за ситуацией на проблемных участках.

