«Река крови» появилась в Аргентине из-за химических отходов

Вода в крупном ручье Саранди в Буэнос-Айрес окрасилась в красный цвет. Аргентинские СМИ не исключают, что водоем мог окраситься из-за химических отходов от текстильных и кожевенных фабрик, сообщает РЕН ТВ .

Местные жители утверждают, что вода в Саранди меняет цвет после работы некоторых фабрик. Судя по кадрам с запущенного в воздух беспилотника, загрязнение находится в месте, где ручей впадает в реку Рио-де-ла-Плата.

Министерство охраны окружающей среды направило экспертов для изучения воды в Саранди. Причина «покраснения» водоема выясняется специалистами.

Между тем подмосковные волонтеры помогают устранять последствия экологической катастрофы в Анапе. В курортный город ранее отправили первую группу активистов из Московской области, состоящую из 80 человек.