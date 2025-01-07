Ребенок из России умер на горнолыжном курорте в Турции
Haberturk: мальчик из России упал и умер на лыжном курорте Турции
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15-летний россиянин умер во время катания на лыжном курорте в Турции. Он получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.
Ребенок упал и был серьезно ранен на лыжном курорте Эрджиес в Кайсери. Россиянина госпитализировали.
Доктора пытались спасти жизнь 15-летнему мальчику, но не смогли. Он умер.
Ранее в Шерегеше фрирайдер нашел мужчину, который провалился под землю. Он был без сознания.