Ребенок из России умер на горнолыжном курорте в Турции

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Haberturk: мальчик из России упал и умер на лыжном курорте Турции

15-летний россиянин умер во время катания на лыжном курорте в Турции. Он получил травмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Ребенок упал и был серьезно ранен на лыжном курорте Эрджиес в Кайсери. Россиянина госпитализировали.

Доктора пытались спасти жизнь 15-летнему мальчику, но не смогли. Он умер.

Ранее в Шерегеше фрирайдер нашел мужчину, который провалился под землю. Он был без сознания.