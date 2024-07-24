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Ребенок и четверо взрослых пострадали при столкновении иномарок в Кузбассе

В Кемеровском муниципальном округе произошла автоавария с участием иномарок Kia Rio и Toyota Corolla. В результате ДТП пострадали четверо взрослых и один несовершеннолетний, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария произошла 23 июля. Автомобили столкнулись на трассе «Кемерово — Яшкино — Тайга».

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель Kia не совладал с управлением, в результате чего вырулил «на встречку» и столкнулся с Toyota.

В результате ДТП пять человек получили различные травмы. По факту аварии ведется проверка.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства случившегося.