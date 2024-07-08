Разведка Украины при попытке угнать Ту-22М3 угрожала летчику и его родным

Спецслужбы Украины для угона бомбардировщика Ту-22М3 ВКС РФ пытались завербовать российского летчика. Ему предложили карту поляка и паспорта Италии на всю семью, сообщает RT .

«Написал в Telegram неизвестный, сразу начал с угроз в адрес моих близких и родственников, требовал поджечь авиационную технику. Говорит: «Дай мне данные по самолетам, бортовые номера, техсостояние, график регламента», — рассказал военный летчик.

Вербовщик давил на военнослужащего, даже показал ему по видео паспорта, якобы изготовленные на всех членов его семьи. Однако летчик не испугался, отправился к своему начальству и все доложил. В работу включилась контрразведка.

По словам сотрудника ФСБ, украинские спецслужбы, вероятно, готовили попытку угона совместно с НАТО: без участия альянса вряд ли получилось бы оформить польские и итальянские документы.

Ранее ФСБ пресекла попытку Украины угнать Ту-22М3 ВКС РФ на свою территорию при помощи завербованного летчика. Российские силы ударили по аэродрому ВСУ Озерное.