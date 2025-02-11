Раздраженная плачем мать задушила 4-месячную дочь подушкой на Ставрополье

Трагедия произошла 10 февраля. В квартире одной из многоэтажек 33-летняя женщина задушила подушкой свою 4-месячную дочь, которая раздражала ее постоянным плачем. В полицию обратился отец девочки, который вернулся с работы и узнал о случившемся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В отношении жительницы Ставрополя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.