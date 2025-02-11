Раздраженная плачем мать задушила 4-месячную дочь подушкой на Ставрополье
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На Ставрополе местная жительница задушила подушкой собственную 4-месячную дочь. Женщину раздражал плач ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.
Трагедия произошла 10 февраля. В квартире одной из многоэтажек 33-летняя женщина задушила подушкой свою 4-месячную дочь, которая раздражала ее постоянным плачем. В полицию обратился отец девочки, который вернулся с работы и узнал о случившемся.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В отношении жительницы Ставрополя возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В ближайшее время женщине будет избрана мера пресечения.