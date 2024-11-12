В Сети появилось видео, как украинские военные на немецком танке Leopard расстреливают дом с гражданскими в селе Дальнее (ДНР). Боевики напали на мирное население во время оставления населенного пункта, сообщает Mash .

Предположительно, одна женщина и трое мужчин подъехали к дому на автомобиле и вошли внутрь. После этого у жилища остановился украинский танк, который начал обстреливать дом практически вплотную.

Именно на село Дальнее сейчас активно наступают российские войска Украинские силы покидают населенный пункт и убивают своих сограждан, которых считают симпатизирующими России.

«Потому что уверены, что те, кто остались в прифронтовых деревнях и сёлах, — это „ждуны“, которые ждут русских», — говорится в статье.