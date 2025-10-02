Расправился из-за 500 тыс: убийца жены и детей в Ульяновске признал вину

Мужчине, который, предположительно, убил мать и двоих детей в Ульяновске, предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Он признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ульяновской области.

Мужчину допросили. Его показания проверили. Выяснилось, что после убийства жены и детей он хотел провести инсценировку разбойного нападения на квартиру. Но следователи осмотрели место преступления. Они не выявили присутствия посторонних в квартире.

Подозреваемому показали неопровержимые доказательства. Тогда он признался в убийстве трех человек. Мужчина рассказал, как действовал и в какой последовательности. Показания проверили на месте. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ. Следственный комитет будет просить у суда арестовать мужчину.

По данным Baza, житель Ульяновска Ильмир М. мог убить жену и двух дочек четырех и пяти лет, поскольку задолжал примерно 500 тыс. рублей из-за проигрышей в интернет-казино. Он не хотел, чтобы после его гибели долги выплачивали супруга и дети.

Ильмира М. задержали в Ульяновске вечером 1 октября. Предположительно, после убийства жены и детей, мужчина нанес себе резаные раны предплечий.

