Расположенный в горах под Сочи Агурский водопад пересох из-за жары

Под Сочи из-за аномально жаркой погоды вновь пересохла река Агура. Она славится своими ущельем и водопадом, сообщает Бриф24 .

«Вода есть только в нижнем течении реки, она мутная, беловатого цвета с резким запахом сероводорода», — заявили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

На этом участке Агуры на поверхность выходят минеральные воды сульфидного источника. Каждый желающий может его посетить в любой день.

Агурский водопад ранее уже пересыхал, это случилось в сентябре 2022 года. Тогда специалисты национального парка обследовали русло реки и нашли немного воды с живой рыбой. Ее выловили и выпустили в реку Мацесту.