Раскрыты ужасающие цифры жертв среди мирных россиян после ударов ВСУ

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Мирошник: 5 мирных россиян погибли, еще 45 ранены из-за обстрелов ВСУ за неделю

За минувшую неделю 45 мирных жителей ряда российских регионов были ранены, еще пять умерли после атак ВСУ. Чаще всего украинские боевики атаковали гражданские объекты на территории Херсонской области, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Среди раненых есть один несовершеннолетний. За неделю по Херсонской области украинские боевики нанесли 400 ударов.

В этом российском регионе атакам противника чаще всего подвергались населенные пункты Горностаевка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка. В качестве объектов для ударов ВСУ выбирали многоэтажки и социальные центры.

За прошедшую неделю украинские войска нанесли не менее 1,3 тыс. ударов по российским регионам. Для этого боевики использовали РСЗО, гранаты, мины и артиллерийские снаряды, среди которых были и кассетные боеприпасы.

Ранее солдаты ВСУ с помощью дронов убили троих человек в Алешках Херсонской области. Мирные люди получали гуманитарную помощь.