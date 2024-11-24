сегодня в 17:25

Раскрыто, что Путин сказал за кадром сразу после записи заявления про «Орешник»

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео. В нем президент России Владимир Путин говорит фразу сразу после записи своего заявления про удар баллистической ракетой «Орешник» по военному заводу в украинском Днепре.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — прокомментировал свое обращение к Западу президент.

До того, как произнести эту фразу, Путин поблагодарил съемочную команду за запись.

Ранее глава РФ сказал, что Москва использовала баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября 2024 года. Она двигалась со скоростью 2,5-3 километра в час.