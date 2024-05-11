Расчеты гаубиц ВС РФ ликвидировали опорники ВСУ около Белгородской области
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Российские расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы ликвидировали временные взводные опорные пункты и бойцов противника, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Ликвидированные объекты и военные ВСУ находились в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
На видео, которое опубликовало Минобороны в Telegram-канале, показано, как работают расчеты гаубицы, заряжается орудие, ведется стрельба.
Ранее российские военные ликвидировали дивизион ЗРК Patriot противника в зоне спецоперации. Кроме того, бойцы уничтожили склад авиасредств поражения, цех производства ударных дронов.