Расчеты гаубиц ВС РФ ликвидировали опорники ВСУ около Белгородской области

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Ликвидированные объекты и военные ВСУ находились в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

На видео, которое опубликовало Минобороны в Telegram-канале, показано, как работают расчеты гаубицы, заряжается орудие, ведется стрельба.

Ранее российские военные ликвидировали дивизион ЗРК Patriot противника в зоне спецоперации. Кроме того, бойцы уничтожили склад авиасредств поражения, цех производства ударных дронов.