Ракету ВСУ сбили под Орлом, повреждены здания

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале заявил, что в регионе сбили украинскую ракету. В результате падения ее обломки повредили здания в селе Локно Знаменского района.

Никто из местных жителей не пострадал. По словам Клычкова, он лично приехал на место происшествия. Проведены оценка повреждений и требуемые проверки со стороны оперативных служб.

Орловский губернатор добавил, что 1 ноября в регионе два раза объявляли сигнал ракетной опасности.

За прошедшую ночь над российскими регионами также сбили 83 беспилотника ВСУ. Большинство из них (36) уничтожили над Курской областью, 20 дронов перехватили над Брянской области, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской областью и 3 — над Белгородской областью.