Ракетный удар стер с лица земли резиденцию верховного лидера Ирана

Резиденция верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в Тегеране полностью уничтожена. Этот факт подтверждают фотографии, сделанные с высоты птичьего полета, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на The New York Times.

Соответствующие кадры предоставила компания Airbus Defence and Space. На них видно, что сооружение полностью уничтожено. Разрушение резиденции стало следствием авиаударов, нанесенных военно-воздушными силами Израиля.

Сам аятолла, по имеющимся данным, не пострадал, так как был заранее эвакуирован в надежное место.

Кроме того, бомбардировкам подверглись объекты Министерства обороны, Министерства разведки, Организации по атомной энергии Ирана в столице и несколько других ключевых административных центров.

28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. После этого Тегеран начал ответные атаки, которым подверглись в том числе соседи страны.

Ранее Посольство РФ посоветовало россиянам срочно уезжать из Израиля. Тем, кто останется, важно слушать указания местных властей и соблюдать соответствующие меры безопасности.

