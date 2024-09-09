Ракетный удар разнес здание гостиницы под Славянском, где прятались наемники ВСУ
Рогов: ракетой уничтожен пункт временной дислокации наемников ВСУ под Славянском
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Российский ракетный удар уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ под Славянском, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он уточнил, что пункт находился в гостинице «Заря», расположенной в Николаевке.
По словам Рогова, среди украинских боевиков есть десятки погибших, их точное количество выясняется.
«Символично, что гостиница расположена в нескольких десятках метров от старого городского кладбища», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне были опубликованы имена офицеров ВСУ, погибших при ракетном ударе по Полтаве. Сред них преподаватель колледжа, подполковник Андрей Назаренко.