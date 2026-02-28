Ракетные удары по Дубаю: несколько человек ранены

Четыре человека получили ранения во время ракетных ударов по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Dubai Media Office.

На опубликованной записи множество воздушных боеприпасов движутся к Дубаю. Некоторые из них попали в один из объектов на земле.

По одному из пятизвездочных отелей с российскими туристами был нанесен удар. После взрыва начался сильный пожар.

Утром 28 февраля Израиль ударил по Ирану. Тот атаковал в ответ. Ударам подвергся не только Израиль, но и военные базы США в других странах Ближнего Востока. Были атакованы база Аль-Джафра в ОАЭ. Еще взрыв были в Абу-Даби и Дубае, а также Катаре, Бахрейне и Кувейте.

