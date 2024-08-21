Радикалы атаковали посольство Белоруссии в армянском Ереване

В столице Армении, Ереване, радикалы закидали посольство Белоруссии яйцами, помидорами и картофелем. Об этом сообщает РБК .

Нападение на белорусское посольство устроили члены оппозиционной армянской партии «Республика». На это их якобы спровоцировало заявление президента Александра Лукашенко на тему сближения Еревана с Вашингтоном.

Так, глава Белоруссии сказал, что Европа и США «забудут» про Армению. Помимо этого он заявил, что «никому, кроме нас» Ереван не нужен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет рада помочь в демаркации границы Армении и Азербайджана. Также Москва окажет содействие в подписании мирного договора между Баку и Ереваном.