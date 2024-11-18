Рабочий разбился при падении с высоты на стройке на западе Москвы
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Прокуратура держит на контроле проверку по факту гибели рабочего на строительном объекте на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла в понедельник днем на улице Нижние Мневники. В результате падения с высоты рабочий субподрядной организации погиб на месте происшествия.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия и ход процессуальной проверки по факту смерти рабочего.
Ранее тигельный пресс раздавил рабочего на небольшом производстве упаковки на Полярной улице в Москве.