Рабочий разбился при падении с высоты на стройке на западе Москвы Происшествия сегодня в 16:53 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Прокуратура держит на контроле проверку по факту гибели рабочего на строительном объекте на западе Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.