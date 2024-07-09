Рабочий погиб, упав с высоты на стройобъекте на юго-западе Москвы Происшествия сегодня в 12:22 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Во вторник на строительном объекте по улице Обручева в Москве рабочий упал с высоты и погиб, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Скончался рабочий подрядной организации. Он погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего выясняются. Гагаринская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов и контролирует ход процессуальной проверки. Ранее в столице рабочий насмерть разбился при обрушении строительной люльки. Он получил несовместимые с жизнью травмы.