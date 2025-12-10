Рабочего в порту Ленобласти раздавило ковшом экскаватора во время зачистки угля
Рабочий получил смертельные травмы, оказавшись под ковшом экскаватора во время зачистки угля в грузовом вагоне в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщает «Mash на Мойке».
По данным следствия, причиной происшествия стало несоблюдение техники безопасности сотрудниками коммерческой компании. Рабочий оказался внутри вагона в момент работы экскаватора.
Мужчину придавило ковшом. Его госпитализировали, но на следующий день он скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Краснодаре мусоровоз наехал на пенсионерку. Она скончалась прямо под колесами авто.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.