сегодня в 15:03

Рабочего в порту Ленобласти раздавило ковшом экскаватора во время зачистки угля

Рабочий получил смертельные травмы, оказавшись под ковшом экскаватора во время зачистки угля в грузовом вагоне в порту Усть-Луга Ленинградской области, сообщает «Mash на Мойке» .

По данным следствия, причиной происшествия стало несоблюдение техники безопасности сотрудниками коммерческой компании. Рабочий оказался внутри вагона в момент работы экскаватора.

Мужчину придавило ковшом. Его госпитализировали, но на следующий день он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Краснодаре мусоровоз наехал на пенсионерку. Она скончалась прямо под колесами авто.

