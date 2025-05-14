Пытался заманить шоколадкой: в Подмосковье ищут любителя маленьких девочек
В Подмосковье ищут предполагаемого педофила, предлагавшего девочке шоколад
В подмосковном Путилкове разыскивают подозрительного мужчину, который предлагал маленькой девочке пройти с ним в магазин за шоколадками, сообщает РЕН ТВ.
Видео инцидента получили с камер видеонаблюдения. На нем виден мужчина, который стоит у подъезда и предлагает маленькой девочки пойти с ним прогуляться. Он также обещал купить ей шоколадки: хотел, чтобы она спустилась с ним по лестнице и сходила в магазин.
Мужчину спугнула бдительная старшеклассница.
Девочка рассказала обо все маме, но женщина не придала этому значения, так как подумала, что к дочери просто подошел сосед, хотя мужчину до этого в данном доме никто не видел.
Сейчас неизвестного начала разыскивать полиция.