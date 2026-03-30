Пытались остановить конфликт: двоих полицейских расстреляли в Дагестане
Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Дагестане
Двое полицейских получили ранения в результате стрельбы в Республике Дагестан. В настоящее время их состояние неизвестно, сообщает 112.
ЧП произошло в селении Нижний Дженгутай. Между группой местных жителей произошел конфликт, который попытались остановить проезжавшие мимо полицейские. Однако один из участников конфликта неожиданно открыл огонь по правоохранителям.
В результате происшествия двоих раненных сотрудников полиции экстренно госпитализировали. 31-летний стрелок был задержан.
Ранее мужчина расстрелял сотрудников военной полиции в Липецкой области. Один человек от полученных травм скончался.
