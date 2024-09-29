Пыльные бури накрыли автодороги на юге России

На юге России из-за высокой скорости ветра появились пыльные (песчаные) бури, которые накрыли дороги, сообщается на сайте « Метеовести ».

Порывы достигают 16–21 м/с в полосе шириной 900 км, которая располагается от юга Черноземья до предгорий Кавказа. В отдельных районах Калмыкии, Ставрополья и Дагестана скорость ветра составляет штормовые 23–28 м/с.

Сильный ветер переносит большое количество пыли с земли. Таким образом, частички почвы и песчинки оказываются на высоте нескольких метров. Из-за этого видимость в некоторых районах сократилась до нескольких сотен и даже десятков метров.

Сильные пыльные бури наблюдались в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, а также в Калмыкии и Дагестане. Отмечается, что в понедельник сильные штормовые ветры могут достичь и Центральной России.

Пыльные бури могут возникнуть даже в Курской, Белгородской, Нижегородской и других областях, но с минимальной концентрацией в атмосфере. Также они могут достичь ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. К среде порывы ветра станут значительно слабее.

Ранее стало известно, что в Московском регионе 29 сентября будет прохладно. Синоптики спрогнозировали, что столбик термометра покажет от 18 до 20 градусов тепла.