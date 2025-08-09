ПВО уничтожила три беспилотника в Тульской области

Средства противовоздушной обороны уничтожили ночью 3 БПЛА в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Разрушений не зафиксировано.

Ранее дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили 23 украинских беспилотника самолетного типа над шестью российскими регионами.