ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах.
По его словам, никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников над российскими регионами.