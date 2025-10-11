ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в  Telegram-канале.

Он отметил, что дроны были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах.

По его словам, никто не пострадал, никаких разрушений не зафиксировано.

Ранее  средства противовоздушной обороны  сбили  30 украинских беспилотников над российскими регионами.