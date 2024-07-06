ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Белгородскую область
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Белгородской областью
Система ПВО сбила семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.
Уточняется, что воздушную атаку ВСУ отражали с 21:15 по 23:20.
Ранее в Белгородской и Курской областях была объявлена угроза атаки БПЛА.