ПВО отразила атаку дронов ВСУ на Белгородскую область

сегодня в 23:43

ПВО сбила семь украинских беспилотников над Белгородской областью

Система ПВО сбила семь украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что воздушную атаку ВСУ отражали с 21:15 по 23:20.

Ранее в Белгородской и Курской областях была объявлена угроза атаки БПЛА.