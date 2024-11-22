Путин рассказал о погибших после атаки на командный пункт «Север» под Курском

Президент России Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших после атаки на командный пункт группировки «Север» в Курской области, пишет РИА Новости .

В результате атаки и противовоздушного боя есть пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

По словам Путина, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Украина атаковала Россию 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября — системами Storm Shadow. Киевский режим бил западным оружием по Курской и Брянской областям, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.

По словам Путина, продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО разрешили использовать ВСУ их дальнобойное высокоточное оружие вглубь России, но такие действия не останутся безнаказанными.