Путешественник из РФ упал с горы при подъеме в деревне мертвых на Бали

Shot: москвич сорвался со склона при подъеме в деревне мертвых на Бали

Москвич Иван К. с восемью другими путешественниками из РФ отправился в поход на холм Труньян на Бали. Поскольку гида с группой не было, случилась трагедия, сообщает SHOT .

Высота горы была 1,8 тыс. метров. Однако взойти на нее Иван не смог, он сорвался со склона и улетел в овраг. Через пять часов к местным силовикам обратились члены группы пострадавшего и сказали, что не смогли найти упавшего мужчину.

Сотрудники полиции Бали вместе с местными жителями почти сутки искали пострадавшего. Им удалось найти Ивана, но передвигаться самостоятельно мужчина не мог. На его эвакуацию с горной местности потребовался час.

Во время падения москвич вывихнул плечо и тазобедренный сустав. Доктора провели операцию.

Ранее Бали попал в список самых разочаровывающих направлений для отдыха. Остров в Индонезии довольно грязный — там много мусора.