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Пушилин: трое погибли и четверо ранены в результате ударов ВСУ по Донецку

Вооруженные силы Украины с 4:00 наносят массированные удару по территории Донецка и Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале .

На текущий момент известно, что три человека погибли, еще четверо пострадали.

Все погибшие — сотрудники строительной фирмы. Они стали жертвами первого применения Украиной ракет М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью по Буденновскому району Донецка.

В Куйбышевском районе мужчина получил ранения средней степени тяжести, наступив на мину «Лепесток». Также три человека получили ранения различной степени тяжести в Никитовском районе Горловки в результате атаки дрона-камикадзе на гражданский микроавтобус.

От ударов страдает инфраструктура. В Куйбышевском и Буденновском районах Донецка повреждены 6 жилых домов, в Петровском районе — администрация. Также повреждены объекты СТО и строительной фирмы в Буденновском районе, ЛЭП в Никитовском районе Горловки.