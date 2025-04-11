Птаха едва не устроил драку с ОМОН на церемонии прощания с Пашей Техником
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Рэпер Птаха (Давид Нуриев) вступил в перепалку с силовиками после того, как те не пустили его на церемонию прощания с Пашей Техником. Музыкант едва не устроил драку, сообщает SHOT.
Опубликованы кадры с места событий. Судя по ним, Птаха стоял в толпе вместе с остальными поклонниками умершего рэпера, потому что его остановили силовики. Они не хотели пропускать музыканта на территорию храма.
Рэпер стал громко и настойчиво утверждать, что был другом покойного.
«Это мой друг, ты не слышишь, что говорят тебе, это мой друг», — сказал Птаха полицейскому, который его не пропускал.
Спор продолжался несколько минут. В итоге Птаху все же пропустили.
Церемония прощания с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортове. У входа в церковь собралась огромная толпа поклонников рэпера, которая устроила давку. На месте дежурят силовики.
Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.