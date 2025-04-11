Птаха едва не устроил драку с ОМОН на церемонии прощания с Пашей Техником

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) вступил в перепалку с силовиками после того, как те не пустили его на церемонию прощания с Пашей Техником. Музыкант едва не устроил драку, сообщает SHOT .

Опубликованы кадры с места событий. Судя по ним, Птаха стоял в толпе вместе с остальными поклонниками умершего рэпера, потому что его остановили силовики. Они не хотели пропускать музыканта на территорию храма.

Рэпер стал громко и настойчиво утверждать, что был другом покойного.

«Это мой друг, ты не слышишь, что говорят тебе, это мой друг», — сказал Птаха полицейскому, который его не пропускал.

Спор продолжался несколько минут. В итоге Птаху все же пропустили.

Церемония прощания с Пашей Техником проходит в храме Петра и Павла в Лефортове. У входа в церковь собралась огромная толпа поклонников рэпера, которая устроила давку. На месте дежурят силовики.

Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Ему было 40 лет.