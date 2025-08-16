Псевдополицейский заставил десятки эскортниц платить ему за «крышу» в ДНР

В Донецкой Народной Республике судят сутенера, который, предположительно, представлялся сотрудником полиции и заставлял десятки эскортниц платить ему деньги за «крышу». Он почти стал миллионером, сообщает Baza .

Осенью 2023 года Роман (имя изменено) выяснил, что в ряде районов Донецка работают эскортницы, которые занимаются с клиентами интимом за деньги. Тогда мужчина, предположительно, придумал преступную схему. Он узнал точные адреса, пришел туда, назвал себя полицейским.

После этого под угрозами проверок и рейдов, как считает следствие, обещал женщинам помешать работать. Затем говорил, что вопрос можно решить за взятку в размере 10 тыс. рублей за каждый рабочий день. Многие эскортницы соглашались на условия и платили наличкой.

На одну из девушек Роман, предположительно, слишком сильно давил. В октябре 2024 года она пожаловалась на мужчину настоящим полицейским. Выяснилось, что «силовик» не работает в ведомстве.

Тогда же Романа и задержали. Благодаря схеме мужчина смог заработать 650 тыс. рублей. Против него открыли уголовное дело о мошенничестве. Информацию передали в суд.