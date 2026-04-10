Провал растет каждый час: в Нижегородской области разверзлась земля

сегодня в 16:11

В Нижегородской области разверзлась земля и растет в размерах

В деревне Валтово в Навашинском районе Нижегородской области в земле образовался большой провал, сообщает Ni Mash .

Провал появился во дворе жилого дома.

Местные жители рассказали, что дыра растет в размерах каждый час.

На фото видно, что провал образовался на дорожке, он находится недалеко от деревянной калитки и забора. На снимке дна не видно.

