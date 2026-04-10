Провал растет каждый час: в Нижегородской области разверзлась земля

В Нижегородской области разверзлась земля и растет в размерах
В деревне Валтово в Навашинском районе Нижегородской области в земле образовался большой провал, сообщает Ni Mash.
Провал появился во дворе жилого дома.
Местные жители рассказали, что дыра растет в размерах каждый час.
На фото видно, что провал образовался на дорожке, он находится недалеко от деревянной калитки и забора. На снимке дна не видно.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.