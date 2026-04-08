Проткнул шею: в Кемерове студент ранил одногруппника ручкой во время занятий

сегодня в 12:59

Кемеровский студент во время занятий проткнул шею одногруппнику ручкой

В Сибирском политехническом техникуме Кемерова студент во время занятий проткнул шею одногруппнику ручкой. Пострадавший выжил, ему причинен легкий вред здоровью, сообщает Сiбдепо .

Все произошло 7 апреля в аудитории техникума. По данным регионального министерства образования, конфликт между студентами вспыхнул во время занятий. Преподаватель вызвала медиков, пострадавшему оказали помощь.

В ведомстве уточнили, что здоровью студента причинен легкий вред. Сейчас ситуацию контролируют министерство и администрация учебного заведения. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как пишут очевидцы в социальных сетях, причиной драки могла стать травля.

«Драка началась из-за того, что один оскорблял, другой устал терпеть», — рассказали в Сети.

В министерстве образования Кузбасса подтвердили факт происшествия и заявили, что по итогам проверки будут приняты необходимые меры.

