Протащил любимую на машине и убил кувалдой. Оглашен приговор ростовскому монстру

Вынесен приговор по делу о нашумевшем убийстве, совершенном в июне 2024 года в поселке Реконструктор Ростовской области. Мужчину по имени Станислав признали виновным в расправе над своей сожительницей Екатериной и приговорили к пожизненному заключению, сообщает «112» .

По данным следствия, в день убийства Станислав избил возлюбленную, а затем, привязав ее ноги к бамперу своей машины «Газель», протащил тело по всему поселку. После этого он добил жертву кувалдой, а тело выбросил в камыши.

Часть этих зверств увидел сосед, который вызвал полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили спрятанное тело Екатерины.

Убийца был задержан по горячим следам. На допросе он признавался, что расправился с сожительницей из-за ревности.

