Проснулась голой, рядом незнакомец: пермячка рассказала про изнасилование в больнице

21-летняя пермячка рассказала в деталях, что произошло в тот роковой день, когда она, по ее словам, подверглась изнасилованию в краевом наркодиспансере, сообщает 59.RU .

Елена учится в Перми. В ночь с 31 декабря на 1 января она находилась дома у своего молодого человека. После четырех часов утра они поехали в клуб. Девушка рассказала, что дома пила шампанское, а в клубе выпила 4-5 шотов, но опьяневшей себя не чувствовала.

В шесть часов утра пара покинула заведение. Они вышли на свежий воздух, но что произошло потом, Елена не помнит. Ее молодой человек рассказал, что трижды пытался вызвать такси, но заказ отменяли. Паре пришлось идти пешком домой. По дороге молодой человек увидел отдел полиции и решил попросить правоохранителей отвезти девушку к ней домой.

По его словам, на тот момент Елена уже не могла идти сама. Однако полицейские заявили, что не могут покинуть дежурную часть. Тогда парень снова вызвал такси. На этот раз авто приехало, но водитель отказался везти Елену в таком состоянии.

После этого девушка уснула в отделении. Около восьми часов утра полицейские вызвали ей скорую помощь. Медики забрали девушку и отвезли ее в наркологическое отделение краевого диспансера, но парня не пустили вместе с ней, потому что он не родственник.

Елена рассказал, что проснулась в больнице днем обнаженной — ее одежда была раскидана по палате. Рядом лежал незнакомец в медицинской форме. Девушка в шоке начала собираться и обнаружила пропажу смартфона, кольца и 900 рублей.

Медбрат отвел Елену в гардероб, ее попросили подписать бумагу, что она не собирается продолжать лечение. По словам девушки, мужчина не мог ответить, почему проснулся рядом с ней, он якобы был пьян.

После этого девушка рассказала своему молодому человек и его матери, что случилось. Те посоветовали ей обратиться в полицию. Елена также побывала на осмотре у гинеколога, врач сказал ей, что у нее обнаружили следы полового насилия. Следователи проводят процессуальную проверку по ст. 131 УК РФ (изнасилование).

