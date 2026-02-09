Проснулась через сутки вся в крови: дело завели на косметолога-мясника в Махачкале

Девушки, пострадавшие от действий Раисат А., утверждают, что она проводила опасные процедуры без соответствующего медицинского образования. СК обратил внимание на одну из таких историй: в августе 2025 года после визита к косметологу у девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Выяснилось, что косметолог не имела лицензии и медицинского образования для оказания подобных услуг. Более того, она не зарегистрировала свою деятельность как ИП. В отношении Раисат А. было возбуждено уголовное дело за предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

С 2023 года псевдокосметолог проводила сложные процедуры, включая липомоделирование тела. По словам пациенток, консультации Раисат А. проходили дистанционно — по фото, а встреча с клиенткой назначалась уже в день операции.

Одна из пострадавших по имени Барият заплатила 408 тыс. рублей за процедуру по коррекции фигуры, соблазнившись обещанием достичь «идеальных форм, как у моделей». Однако вместо ожидаемого результата она столкнулась с некрозом тканей. Девушка рассказала, что операция проходила в частном доме, а проблемы начались еще на этапе введения наркоза: ей ввели избыточную дозу, после чего она мгновенно потеряла сознание. Когда Барият очнулась спустя сутки, она обнаружила себя в крови, без перевязок на швах. Медсестра грубо выпроводила ее, чтобы подготовить кабинет для следующего клиента.

Через несколько дней у клиентки развились некроз тканей и гнойное воспаление. В связи с этим врачам пришлось срочно провести операцию. Три месяца Барият провела в инвалидном кресле. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что заражение произошло во время этой операции.

Девушка долгое время не рассказывала о своей истории, но в конце ноября она узнала об еще одной пострадавшей и начала искать других жертв Раисат А. По ее данным, пострадали не менее 8 девушек, некоторые из них до сих пор находятся в больницах и продолжают лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.