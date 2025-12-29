Пропавший в Дубае: экс-полковника управления «К» ищут по делу о крышевании банка

Московский гарнизонный военный суд объявил в розыск и заочно арестовал бывшего полковника управления «К» СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Фигурант не явился на заседание, поскольку, по словам адвоката, лечит сердце в Дубае и не может вернуться в страну по состоянию здоровья, сообщает Life.ru .

Приставы, посетившие пятикомнатную квартиру, где прописан Фролов, не обнаружили его по месту жительства. Адвокат сообщил суду, что его подзащитный в начале 2024 года выехал на лечение в Дубай (ОАЭ). По его словам, местные врачи запретили бывшему полковнику летать на самолете из-за состояния здоровья. Защита утверждает, что Фролов даже купил билеты, но вернуться на заседание апелляционного суда не смог, а сейчас связь с ним потеряна.

Государственный обвинитель, в свою очередь, заявила, что Фролов фактически скрывается от правосудия. В итоге суд решил объявить в розыск и заочно арестовать бывшего замначальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова.

Фролов обвинялся во взяточничестве на сумму 87 миллионов рублей. В июне 2024 года суд первой инстанции переквалифицировал обвинение на мошенничество, назначил 6 лет колонии, но освободил экс-офицера от наказания из-за истечения сроков давности. В октябре 2024 года апелляция прекратила дело полностью, но кассационная инстанция отменила это решение и вернула дело на новое рассмотрение.

По версии следствия, Фролов получал взятки от руководства банка «Кредитимпэкс» в обмен на общее покровительство. Полковник по просьбе акционеров «Кредитимпэкса» крышевал банк, у которого ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, гласила фабула обвинения.

Теперь, после решения о заочном аресте и розыске, уголовное преследование экс-полковника ФСБ вступает в новую фазу. Если его местонахождение будет установлено, может быть инициирована процедура экстрадиции.

