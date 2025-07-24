Пропавший в Амурской области Ан-24 вылетел с двухчасовой задержкой

Не выходящий на связь пассажирский самолет Ан-24 вылетел из Благовещенска с двухчасовой задержкой, там он совершал техническую посадку, сообщает SHOT .

Борт «Ангары» вылетел из Хабаровска в 07:36 по местному времени. В 08:22 самолет приземлился в Благовещенске. Он должен был через час отправиться в Тынду, но задержался на два часа. В итоге Ан-24 отправился в следующий пункт назначения в 11:20.

Примерно в 15 км от Тынды самолет не прошел контрольную точку. В местном аэропорту синоптики отмечают низкую облачность и дождь. Коэффициент сцепления с полосой — 0,5.

В четверг самолет Ан-24 с пассажирами на борту перестал выходить на связь в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов, отметил, что там находились 43 пассажира и 6 членов экипажа. Для его поисков были задействованы необходимые силы и средства.

Связь с самолетом пропала, когда он заходил на второй круг при посадке в аэропорту. Розыск ведется с помощью поискового вертолета Ми-8.