Пропавший на 2 месяца подмосковный школьник ошарашил полицию признанием

Школьник из Солнечногорска Никита, который пропал на 2 месяца и был найден в ростовской квартире, объяснил свое исчезновение. По словам 17-летнего парня, он специально ушел из дома и не отвечал даже возлюбленной, потому что «просто жил собственной жизнью», сообщает SHOT .

Никита пропал в августе, когда уехал вместе с незнакомым водителем из приложения BlaBlaCar. Родители сообщили о пропаже в полицию, и силовики рассматривали разные версии случившегося — от похищения до шантажа со стороны украинских мошенников.

Однако выяснилось, что пока несовершеннолетнего искали родители, возлюбленная и полицейские, он жил в свое удовольствие в Ростове-на-Дону. Никита не ходил в школу, высыпался и питался, как хотел.

Парня нашли неделю назад, когда полицейские выломали дверь квартиры, в которой жил юноша. После этого Никита признался, что ушел из дома и игнорировал всех близких, потому что «решил жить своей жизнью».

Сейчас парень находится в спеццентре. Вскоре его отправят в родной Солнечногорск, где ему предстоит беседа с родителями, директором школы и возлюбленной.