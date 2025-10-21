Пропавшая под Красноярском семья Усольцевых могла встретиться с сектантами

В пресс-службе администрации деревни Ярцево в Красноярском крае во время разговора с aif.ru не исключили, что таинственно исчезнувшая в Кутурчинском Белогорье семья Усольцевых могла встретиться с сектантами. Неподалеку от населенного пункта есть поселения староверов и иных религиозных организаций.

В пресс-службе администрации Ярцева заявили, что не слышали о появлении семьи Усольцевых. Там рассказали, что старообрядцы есть как в районе, где исчезла семья, так и в Красноярске. Искать семью порекомендовали там.

Также в администрации отметили, что вряд ли Усольцевы все бросили и отправились к староверам. В пресс-службе не знают случаев, когда к ним уходили целыми семьями. Иногда люди действительно уходят жить в эту организацию, но так поступают в основном пожилые.

К тому же староверы не берут к себе всех подряд. Каждому нужно пройти некоторые испытания.

«Так просто с улицы не возьмут», — подчеркнули в пресс-службе администрации Ярцева.

Соответственно, если Усольцевых кто-то из религиозных организаций и взял к себе, причем легко, то это может оказаться секта, а не старообрядцы.

Пропавшая 28 сентября семья состоит из трех человек. Речь идет о 64-летнем Сергее, 48-летней Ирине и их пятилетней дочке Арине. Они пошли в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района и пропали. С тех пор их разыскивают.

