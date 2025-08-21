сегодня в 06:23

Промышленное предприятие в Ростовской области загорелось после атаки БПЛА

На промышленном предприятии в Ростовской области произошло возгорание после атаки БПЛА, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Возгорание произошло на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Воронежской области из-за падения БПЛА был поврежден объект энергетики. По этой причине без света остаются несколько сел.